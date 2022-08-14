Бурный рост цен в 2022 году: к концу года количество подорожавших продуктов питания может составить около 20 000 наименований

Бурный рост цен усугубляет проблемы японского общества, переживающего седьмую волну заражений. Согласно опросу 105 крупных продовольственных компаний, проведенному аналитической компанией Teikoku Databank, цены на продукты питания будут расти до конца года и рост цен может затронуть до 20 000 наименований товаров.

Резкий рост цен на зерно и прочие ресурсы, вызванный вторжением России в Украину, и быстрое обесценивание йены – всё это вызвало ряд скачков цен на продовольствие. Многие производители решили вторично поднять цены из-за увеличения себестоимости.

Аналитическая компания Teikoku Databank провела исследование тенденций пересмотра цен 105 крупных продовольственных компаний, и в августе ожидается повышение цен на 2431 товар. К 31 июля в этом году запланировано повышение цен на 18 532 товара, причём после августа – на 10 000 видов товаров. В октябре нас ждёт особенно беспрецедентный рост цен на 6305 наименований товаров.]

Замороженные продукты, ветчина, колбасы и другие обработанные пищевые продукты составили среди общего числа 7794 наименования. Вырастут цены на 4350 наименований приправ, в том числе на продукцию даси из-за роста цен на морскую продукцию. На алкогольные и безалкогольные напитки в октябре запланировано одновременное повышение цен на пиво и безалкогольные напитки, в результате чего общее количество товаров, которые затронет повышение цен, составит 3732 наименования.

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