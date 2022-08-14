Бурный рост цен в 2022 году: к концу года количество подорожавших продуктов питания может составить около 20 000 наименований

Бурный рост цен в 2022 году: к концу года количество подорожавших продуктов питания может составить около 20 000 наименованийПолитика Экономика
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Резкий рост цен на зерно и прочие ресурсы, вызванный вторжением России в Украину, и быстрое обесценивание йены – всё это вызвало ряд скачков цен на продовольствие. Многие производители решили вторично поднять цены из-за увеличения себестоимости.
Аналитическая компания Teikoku Databank провела исследование тенденций пересмотра цен 105 крупных продовольственных компаний, и в августе ожидается повышение цен на 2431 товар. К 31 июля в этом году запланировано повышение цен на 18 532 товара, причём после августа – на 10 000 видов товаров. В октябре нас ждёт особенно беспрецедентный рост цен на 6305 наименований товаров.]
Замороженные продукты, ветчина, колбасы и другие обработанные пищевые продукты составили среди общего числа 7794 наименования. Вырастут цены на 4350 наименований приправ, в том числе на продукцию даси из-за роста цен на морскую продукцию. На алкогольные и безалкогольные напитки в октябре запланировано одновременное повышение цен на пиво и безалкогольные напитки, в результате чего общее количество товаров, которые затронет повышение цен, составит 3732 наименования.
Фотография к заголовку: PIXTA
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