Кисида заявил, что Япония рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России

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Токио, 30 сентября (Jiji Press) - Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил в пятницу, что рассматривает введение дополнительных санкций против России после того как Россия заявила об аннексии четырех регионов Украины.

«Мы рассмотрим дополнительные санкции, которые обязательно согласуем с нашими партнерами по “Большой семерке”», - сказал Кисида журналистам после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кисида сказал Зеленскому, что действия России по аннексии украинских регионов посягают на суверенитет и территориальную целостность Украины и нарушают международное право.

По словам премьер-министра, это совершенно неприемлемо, и японское правительство решительно осуждает действия России.

Кисида сказал Зеленскому, что совместные действия стран «Большой семерки» направлены на то, чтобы как можно скорее остановить вторжение России, и что Япония продолжит поддерживать Украину и антироссийские санкции.







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