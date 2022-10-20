За сентябрь более 200 000 иностранцев посетили Японию

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Токио, 19 октября (Jiji Press). Число иностранных гостей, посетивших Японию в сентябре, оценивается в 206 500 человек, оно растёт третий месяц подряд, сообщила Японская национальная туристическая организация.

Ежемесячный показатель превысил отметку в 200 000 впервые с тех пор, как в марте Япония начала ослаблять меры пограничного контроля в связи с COVID-19.

В сентябре страна ещё больше ослабила пограничные меры, увеличив максимальное количество людей, которым разрешено въезжать в страну, до 50 000 человек в день.

Тем не менее, сентябрьский показатель на 90,9% ниже по сравнению с тем же месяцем 2019 года, до пандемии коронавируса.

За сентябрь приезжало 32 700 человек из Южной Кореи, 30 900 человек из Вьетнама, 18 000 человек из США и 17 600 человек из материкового Китая.

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