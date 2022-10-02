В августе Японию посетило 169 800 иностранцев: на 93,3% меньше уровня 2019 года

Правительство постепенно ослабляет иммиграционные ограничения, но количество посетителей Японии растёт медленно. Не препятствуют ли туризму слишком строгие пограничные меры?

По данным Японской национальной туристической организации, число иностранных посетителей Японии в августе по оценкам составило 169 800 человек, превышая уровень в 100 000 человек в течение пяти месяцев подряд. Приезжало 33 000 человек из Вьетнама, 28 500 – из Южной Кореи, 15 800 – из США и 12 300 человек из Китая и.

Правительство с марта постепенно ослабляет ограничения на въезд, и по сравнению с 2021 годом, когда страна была практически закрыта, количество людей, въезжающих в страну, резко увеличилось, повысившись в 6,6 раз по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Однако по сравнению с уровнем августа 2019 года, до эпидемии коронавируса, когда активно рос поток туристов, он упал на 93,3%, постепенно возобновляясь.

Поскольку в июне впервые за два года возобновился приём туристов, были надежды, что иностранные посетители вернутся в туристические места. Тем не менее, пока существуют ограничения, не позволяющие в полной мере получить удовольствие от поездки – можно въехать только в рамках пакетных туров с гидом, и необходимо получить визу и сертификат об отрицательном результате теста, сделанный в течение 72 часов до въезда в страну. По сравнению с Европой, Соединёнными Штатами и странами Юго-Восточной Азии, которые лидируют в принятии туристов, в Япония условия строже, что затрудняет выбор мест для путешествия.

Правительство рассматривает вопрос об отмене ограничений на количество въезжающих и снятии запрета на индивидуальные поездки.

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