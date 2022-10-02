В августе Японию посетило 169 800 иностранцев: на 93,3% меньше уровня 2019 года

В августе Японию посетило 169 800 иностранцев: на 93,3% меньше уровня 2019 годаОбщество Экономика Туризм
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По данным Японской национальной туристической организации, число иностранных посетителей Японии в августе по оценкам составило 169 800 человек, превышая уровень в 100 000 человек в течение пяти месяцев подряд. Приезжало 33 000 человек из Вьетнама, 28 500 – из Южной Кореи, 15 800 – из США и 12 300 человек из Китая и.
Правительство с марта постепенно ослабляет ограничения на въезд, и по сравнению с 2021 годом, когда страна была практически закрыта, количество людей, въезжающих в страну, резко увеличилось, повысившись в 6,6 раз по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.
Однако по сравнению с уровнем августа 2019 года, до эпидемии коронавируса, когда активно рос поток туристов, он упал на 93,3%, постепенно возобновляясь.
Поскольку в июне впервые за два года возобновился приём туристов, были надежды, что иностранные посетители вернутся в туристические места. Тем не менее, пока существуют ограничения, не позволяющие в полной мере получить удовольствие от поездки – можно въехать только в рамках пакетных туров с гидом, и необходимо получить визу и сертификат об отрицательном результате теста, сделанный в течение 72 часов до въезда в страну. По сравнению с Европой, Соединёнными Штатами и странами Юго-Восточной Азии, которые лидируют в принятии туристов, в Япония условия строже, что затрудняет выбор мест для путешествия.
Правительство рассматривает вопрос об отмене ограничений на количество въезжающих и снятии запрета на индивидуальные поездки.
Фотография к заголовку: PIXTA
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