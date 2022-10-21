Курс йены впервые за 32 года опустился до 149,90 йены за доллар США
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Токио, 20 октября (Jiji Press). Доллар на токийских торгах утром 20 октября вырос в цене, достигнув нового 32-летнего максимума выше 149,90 йены.
Покупки доллара за йену выросли в условиях ожиданий увеличения разрыва между процентными ставками США и Японии после дальнейшего роста доходности долгосрочных казначейских облигаций США в нерабочее время.
В полдень курс доллара составлял 149,91–92 йены по сравнению с 149,34–34 йены в 17:00 19 октября.
«Нельзя мириться с чрезмерной волатильностью (обменных курсов), связанной со спекулятивной торговлей», – заявил в 20 октября министр финансов Японии Судзуки Сюнъити на заседании комитета по бюджету Палаты советников, верхней палаты парламента страны.
«Мы готовы принять соответствующие меры», – добавил он, указывая на намерение японских властей выйти на валютный рынок, чтобы при необходимости купить йену за доллары.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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