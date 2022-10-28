Южная Корея впервые с 2015 года примет участие в смотре флота в Японии

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Сеул, 27 октября (Jiji Press). Министерство национальной обороны Южной Кореи заявило, что её военно-морской флот примет участие в международной проверке флота в Японии впервые с 2015 года.

Японские морские силы самообороны пригласили Южную Корею на смотр флота, который состоится 6 ноября в ознаменование 70-летия создания Морских сил самообороны.

Отношения между Морскими силами самообороны и военно-морскими силами Южной Кореи ухудшились после того, как южнокорейский военный корабль направил свой радар на самолёт Морских сил самообороны в декабре 2018 года. После инцидента Морские силы самообороны не пригласили Южную Корею на проверку флота в 2019 году.

Тем временем в преддверии смотра флота в Южной Корее в октябре 2018 года южнокорейская сторона потребовала от Морских сил самообороны не вывешивать свой флаг восходящего солнца, который Южная Корея считает символом милитаризма Японии в прошлом. Затем Морские силы самообороны решили пропустить это мероприятие.

Южнокорейская сторона в настоящее время, похоже, стремится наладить отношения с Японией в условиях намечающегося улучшения двусторонних отношений.

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