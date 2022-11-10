Сильное землетрясение произошло в восточной части Японии

Новости

Токио, 9 ноября (Jiji Press). Мощное землетрясение произошло на востоке Японии в Сиросато, префектура Ибараки.

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло около 17:40, сообщило Японское метеорологическое агентство.

По данным агентства, оно произошло в южной части префектуры Ибараки, расположенной к северо-востоку от Токио, на глубине 51 километр.

Землетрясение не вызвало цунами. По данным секретариата Управления по ядерному регулированию, сообщений об аномалиях на атомных станциях в Ибараки не поступало.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме