Сильное землетрясение произошло в восточной части Японии
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Токио, 9 ноября (Jiji Press). Мощное землетрясение произошло на востоке Японии в Сиросато, префектура Ибараки.
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло около 17:40, сообщило Японское метеорологическое агентство.
По данным агентства, оно произошло в южной части префектуры Ибараки, расположенной к северо-востоку от Токио, на глубине 51 километр.
Землетрясение не вызвало цунами. По данным секретариата Управления по ядерному регулированию, сообщений об аномалиях на атомных станциях в Ибараки не поступало.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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