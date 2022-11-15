Токийская полиция раскрыла серию краж из женских раздевалок в общественных купальнях
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Токио, 14 ноября (Jiji Press). Полиция Токио раскрыла серию совершённых группой лиц краж из женских раздевалок в общественных купальнях. Общая сумма убытков составила не менее 100 миллионов йен.
Члены воровской группы открывали шкафчики с помощью ключей, которые они каким-то образом получали, и воровали кредитные карты клиентов в купальнях, в том числе в роскошных спа «супер сэнто».
С ноября прошлого года отдел международных уголовных расследований столичного управления полиции Токио арестовал в общей сложности 17 членов группы, в основном граждан Китая.
Столичное управление полиции, активизируя усилия по раскрытию методов кражи этой группы, считает, что в группе было больше членов.
Случаи кражи, в которых, как предполагают, участвовала преступная группа, были выявлены в десятках купален в восточном японском регионе Канто.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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