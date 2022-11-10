Полиция Токио сняла видео о краже технической информации
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Токио, 9 ноября (Jiji Press). В рамках усилий по обеспечению экономической безопасности Японии полиция Токио создала видеоролик, направленный на повышение осведомленности о случаях промышленного шпионажа, в которых передовые технологии, принадлежащие японским компаниям, становятся целью иностранных шпионов. .
Столичное полицейское управление опубликовало в сети видео шпионской истории с участием актрисы Нон и актера Какэй Тосио.
В 30-минутном видео под названием «Гордость x Порядок» Нон играет корпоративного системного инженера, которой заинтересовался иностранный шпион, пытающийся украсть секретную информацию, а Какэй выступает в роли офицера Бюро общественной безопасности Управления полиции Токио.
В ролике рассказывается о шпионе, который обращается к сотруднику небольшой компании с запатентованной технологией, чтобы получить информацию.
Хотя эта история вымышленная, она основана на прошлых делах о промышленном шпионаже и недавних событиях. Она «довольно близка к реальности», – сказал высокопоставленный чиновник управления.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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