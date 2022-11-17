G-20 удалось выступить с совместным заявлением в условиях войны в Украине
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Нуса-Дуа, Индонезия, 16 ноября (Jiji Press). Лидеры Группы 20 стран с развитой экономикой и стран с формирующимся рынком приняли совместное заявление на своём двухдневном саммите в Индонезии, который продлится до 16 ноября, в котором отмечается критика вторжения России в Украину.
«Большинство членов резко осудили войну в Украине» на первом саммите G-20 после вторжения, говорится в заявлении лидеров.
Они добавили, что «были другие взгляды и разные оценки ситуации», видимо, имея в виду возражения России.
На саммите G-20 удалось выработать совместное заявление, включив в него мнения Москвы, но оно также высветило глубокие разногласия между странами-членами по поводу России.
В заявлении также цитируются слова большинства депутатов о том, что война в Украине «причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике, ограничивая рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риск финансовой нестабильности»,
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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