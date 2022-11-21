Декларация саммита АТЭС касается войны в Украине
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Бангкок, 19 ноября (Jiji Press). Лидеры 21 экономики-члена форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества приняли совместное заявление по итогам своего двухдневного саммита в Бангкоке, завершившегося в тот же день.
В заявлении лидеров говорилось: «Большинство членов резко осудили войну в Украине», добавляя, что «были другие взгляды и разные оценки ситуации», очевидно, уделяя определённое внимание России в связи с её вторжением в Украину.
Декларация АТЭС последовала за совместным заявлением, сделанным на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии ранее на этой неделе, в котором использовались такие выражения.
В саммите АТЭС, который стал первым за четыре года, который проводился не онлайн, приняли участие премьер-министр Японии Кисида Фумио и председатель КНР Си Цзиньпин, а президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин отсутствовали.
Приняв участие в G-20, АТЭС и других мероприятиях на прошлой неделе, Кисида заявил на пресс-конференции 19 ноября: «Благодаря череде международных встреч нам удалось донести до международного сообщества твёрдое, но позитивное послание».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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