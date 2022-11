Компания Tohoku Electric Power просит правительство одобрить повышение ставок для домохозяйств

Новости

Токио, 24 ноября (Jiji Press). Японская компания Tohoku Electric Power Co. подала на утверждение правительства планы повышения регулируемых тарифов на электроэнергию для домашних хозяйств в среднем на 32,94% с апреля следующего года.

Этот поставщик электроэнергии, который в основном обслуживает северо-восточный регион Тохоку, подал заявку в министерство промышленности, заключив, что повышение тарифов необходимо для стабильных закупок топлива для производства электроэнергии и обеспечения средств на ремонт объектов в условиях резкого роста цен на энергию и другие товары.

Tohoku Electric Power стала первой японской энергетической компанией, подавшей такое заявление после начала вторжения России в Украину в феврале, которое привело к росту цен на электроэнергию и другие товары.

Среди других крупных поставщиков электроэнергии Hokuriku Electric Power Co., Chugoku Electric Power Co., Shikoku Electric Power Co. и Okinawa Electric Power Co. подадут аналогичные заявки на повышение ставок до конца года. не ранее этого месяца.

Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. последует их примеру в декабре или позже.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме