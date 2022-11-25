Компания Tohoku Electric Power просит правительство одобрить повышение ставок для домохозяйств
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Токио, 24 ноября (Jiji Press). Японская компания Tohoku Electric Power Co. подала на утверждение правительства планы повышения регулируемых тарифов на электроэнергию для домашних хозяйств в среднем на 32,94% с апреля следующего года.
Этот поставщик электроэнергии, который в основном обслуживает северо-восточный регион Тохоку, подал заявку в министерство промышленности, заключив, что повышение тарифов необходимо для стабильных закупок топлива для производства электроэнергии и обеспечения средств на ремонт объектов в условиях резкого роста цен на энергию и другие товары.
Tohoku Electric Power стала первой японской энергетической компанией, подавшей такое заявление после начала вторжения России в Украину в феврале, которое привело к росту цен на электроэнергию и другие товары.
Среди других крупных поставщиков электроэнергии Hokuriku Electric Power Co., Chugoku Electric Power Co., Shikoku Electric Power Co. и Okinawa Electric Power Co. подадут аналогичные заявки на повышение ставок до конца года. не ранее этого месяца.
Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. последует их примеру в декабре или позже.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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