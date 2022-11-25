Окружной суд Токио в 2006 году уничтожил записи о роспуске «Аум Синрикё»

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Токио, 25 ноября (Jiji Press). Окружной суд Токио в 2006 году уничтожил протоколы судебного разбирательства, в ходе которого в 1995 году он постановил распустить культ судного дня «Аум Синрикё» в соответствии с законом о религиозных корпорациях.

В соответствии с внутренними правилами Верховного суда Японии протоколы судебных процессов, привлекших широкое общественное внимание, подлежат «особому хранению» для фактического постоянного хранения. Но окружной суд не отдал протоколы суда над «Аум» на особое хранение, сообщают источники, знакомые с этим вопросом.

Ныне несуществующий культ несет ответственность за ряд преступлений, в том числе зариновую атаку нервно-паралитическим газом в токийском метро в марте 1995 года, в результате которой погибли 14 человек и более 6000 получили ранения.

В феврале 2019 года было обнаружено, что многие судебные протоколы в Окружном суде Токио были уничтожены, а в ходе расследований, проведенных после обнаружения этого, выяснили, что протоколы судебного процесса над этим культом были удалены 8 марта 2006 г., сообщили источники.

«На момент удаления отсутствовала система надлежащего ведения протоколов судебных заседаний для специального хранения», – сказал чиновник окружного суда, добавив, что, насколько можно сказать, вряд ли операции выполнялись правильно, в соответствии с целями правил и постановлений.

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