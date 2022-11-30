Лидеры Японии и Монголии отвергают применение силы для изменения статус-кво

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Токио, 29 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и посетивший Монголию президент Ухнаа Хурэлсух подтвердили, что их страны никогда не потерпят применения силы для изменения статус-кво, имея в виду граничащие с Монголией Китай и Россию.

Это утверждение было включено в совместное заявление, опубликованное после переговоров двух лидеров в офисе премьер-министра в Токио.

На совместной пресс-конференции после встречи Кисида заявил, что Япония будет работать над укреплением сотрудничества с Монголией для решения глобальных проблем.

Президент выразил надежду на расширение и углубление двустороннего сотрудничества, чтобы способствовать региональному миру и процветанию.

В заявлении два лидера пообещали укреплять сотрудничество между Японией и Монголией в области безопасности, развивая японские инвестиции в Монголию и работая над разведкой редкоземельных элементов в Монголии.

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