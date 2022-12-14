В Японии меняется традиция проведения вечеринок в конце года
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Токио, 13 декабря (Jiji Press). Японская культура проведения вечеринок в конце года постепенно меняется по мере приближения к третьей годовщине с начала распространения нового коронавируса.
Несмотря на опасения по поводу восьмой волны инфекций нового коронавируса, люди всё чаще собираются небольшими группами, чтобы выпить или поужинать.
Однако опрос в компаниях показал, что 70% респондентов считают вечеринки в конце года необязательными. Эксперт говорит, что вечеринки в конце года становятся скорее индивидуальными, а не официальными мероприятиями.
Вечером в начале декабря в ресторане Yamashina можно было видеть пары клиентов, сидящих за столами, разделёнными прозрачной плёнкой для предотвращения инфекций. Это ресторан куриных шашлыков якитори в токийском районе Симбаси.
«Количество вечеринок в конце года уменьшилось из-за пандемии коронавируса, хотя стало больше мероприятий с меньшим количеством людей, – говорит сотрудник компании в возрасте 50 лет, который посещал ресторан якитори с другом. – Моя компания указывает мне ужинать в ресторанах, где принимают тщательные меры по борьбе с инфекцией».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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