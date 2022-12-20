Рекордный снегопад обрушился на северо-восток Японии

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Токио, 19 декабря (Jiji Press). На японский регион Тохоку обрушился сильнейший снегопад, парализовавший движение скоростных поездов синкансэн и остановивший скоростные автомагистрали.

В городе Тадами в префектуре Фукусима выпало рекордные 110 сантиметров снега за 24 часа до 5 утра, а в деревне Окура в префектуре Ямагата – рекордный 101 сантиметр, по данным Японского метеорологического агентства.

В городе Уонума в префектуре Ниигата, расположенном на севере центральной части страны, выпало 95 сантиметров. В основном в этой же префектуре на некоторых участках были закрыты скоростные автомагистрали Хокурику и Банъэцу.

Компания JR East 19 декабря приостановила движение поездов между станцией Фукусима и станцией Синдзё в преф. Ямагата на линии Ямагата синкансэн.

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