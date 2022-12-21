В российской библиотеке в список уничтожаемых книг попали произведения японских авторов

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Токио, 20 декабря (Jiji Press). В связи с тем, что в этом месяце администрация президента России Владимира Путина приняла закон, запрещающий пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений», в список книг, подлежащих утилизации в московской библиотеке, вошли произведения японских писателей.

Список, который через коммуникационное приложение предали гласности учёные и другие люди 19 декабря, содержал 53 книги, в том числе «Мой любимый Sputnik» Мураками Харуки и «Ящерица» Ёсимото Банана.

Неясно, какая часть книг японских авторов показалась проблематичной.

Романы Мураками в определённой степени завоевали популярность среди россиян.

Новый закон рассматривается как символ консервативного отхода России от вестернизации, который, как полагают, ускорился в условиях её вторжения в Украину. Многие люди выражали свою озабоченность по поводу нарушения свободы слова с тех пор, как этот закон был впервые предложен.

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