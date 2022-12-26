ВВП на душу населения в Японии упал до 20-го места в ОЭСР
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Токио, 24 декабря (Jiji Press). Япония заняла 20-е место по показателю валового внутреннего продукта на душу населения среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития, сообщил кабинет министров.
Япония опустилась с 19-го места в прошлом году, уступив Франции.
Номинальный ВВП на душу населения в Японии снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим годом до 39 803 долларов. Хотя в йенах он вырос, в долларовом выражении он снизился из-за обесценивания японской валюты.
Общий номинальный ВВП страны составил 5003,7 млрд долларов, оставаясь третьим по величине после США и Китая.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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