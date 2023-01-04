Йена укрепилась до уровня ниже 130 йен за доллар впервые за 7 месяцев

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Токио, 3 января (Jiji Press). Йена укрепилась до уровня ниже 130 йен за доллар в ходе проходивших с малой активностью торгов, во время новогодних праздников в Японии, впервые за семь месяцев преодолев порог в 130 йен.

На укреплении японской валюты сказались ожидания того, что Банк Японии может ещё больше пересмотреть свою политику смягчения денежно-кредитной политики после того, как в декабре он изменил политику контроля над кривой доходности, что участники рынка расценили как эффективное повышение процентной ставки.

В 11:10 3 января доллар торговался на уровне 130,20-30 йен после того, как ранее опустился ниже 130 иен.

В 2022 году йена упала почти до 152 йен за доллар, достигнув 32-летнего минимума по отношению к доллару США в условиях ужесточения денежно-кредитной политики в Соединённых Штатах.

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