Новый большой роман Мураками Харуки выйдет 13 апреля

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Токио, 1 февраля (Jiji Press). Издательство Shinchosha Publishing Co. сообщило, что 13 апреля выпустит новый большой роман Мураками Харуки.

Новый роман станет первым большим романом известного 74-летнего японского писателя после публикации «Убийства командора» в феврале 2017 года.

По словам компании, это будет также его первый большой роман, который в том числе будет доступен в виде электронной книги в день публикации.

Объём новой работы эквивалентен примерно 1200 листам 400-символьной японской рукописной бумаги. Его цена составит 2970 йен. Название будет объявлено позже.

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