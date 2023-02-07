Глава фонда Nippon Foundation стремится содействовать миру в Мьянме

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Бангкок, 7 февраля (Jiji Press). Сасакава Ёхэй, председатель фонда Nippon Foundation, который помог вооружённым силам Мьянмы и Армии Аракана достичь соглашения о прекращении огня, выразил готовность содействовать мирным переговорам во многих других конфликтных зонах.

Государственные вооружённые силы и АА, этническая вооруженная организация, действующая в штате Ракхайн на западе Мьянмы, создали систему для обмена информацией, и в соответствии с соглашением о прекращении огня дела «идут неожиданно гладко», сказал Jiji Press в Бангкоке Сасакава, посетивший Ракхайн 4 февраля.. «Мы хотели бы использовать (процесс в Ракхайне) в качестве модели для других (конфликтных) областей», – сказал он.

В ноябре прошлого года при посредничестве Nippon Foundation военные Мьянмы и АА договорились прекратить боевые действия, пока продолжается деятельность по оказанию гуманитарной помощи. «Мне сообщили, что многие проблемы были решены путем переговоров», – сказал Сасакава, который является представителем правительства Японии по вопросам национального примирения в Мьянме.

В качестве первого шага в поддержку Ракхайна фонд планирует предоставить около 23 300 одеял перемещённым лицам в штате к концу марта.

На втором этапе усилия будут направлены на строительство школ, клиник и жилья для репатриантов. Фонд призывает государственные вооружённые силы и АА обсудить, когда и где следует строить такие объекты.

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