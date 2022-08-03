65% украинских беженцев хотят остаться в Японии до стабилизации ситуации: фонд Nippon Foundation расширяет поддержку расходов на проживание до 2000 человек

К 25 июля число эвакуированных, прибывших в Японию из Украины, достигло 1615 человек. Фонд Nippon Foundation увеличит число людей, которым он предоставит поддержку для расходов на проживание и улучшение условий жизни, с изначального количества в 1000 человек до 2000 человек.

По данным опроса среди эвакуированных из Украины (260 респондентов), проведенного фондом Nippon Foundation, который оказывает эвакуированным поддержку в оплате проезда в Японию и проживание, 65,1% из них ответили, что хотели бы остаться в Японии на некоторое время, пока ситуация не стабилизируется. Этот показатель намного больше 2,2% ответивших, что хотят вернуться в Украину как можно скорее.

При этом более 80% эвакуированных не могут использовать японский язык в повседневной жизни, что указывает на острую потребность в изучении японского языка.

В качестве того, с кем можно посоветоваться, 85,4% респондентов назвали своего поручителя (гаранта), однако 5,6% сказали, что поддержку гаранта им получить трудно, 21,8% могут получить поддержку, но лишь короткое время, так что почти 30% не могут полностью рассчитывать на поддержку со стороны своего гаранта.

29 июля фонд Nippon Foundation объявил, что увеличит масштаб поддержки беженцев из Украины с прежних 5,08 млрд йен до 8,58 млрд йен. Количество людей, которым обеспечат финансирование расходов на проживание и улучшение условий жизни, будет удвоено с верхнего предела в 1000 до 2000 человек.

Проживающая в Японии Олена Свидрань, которая пригласила свою мать, сказала: «Благодаря поддержке расходов на проживание я смогла пригласить маму и мне стало спокойнее. Следующий шаг – помочь ей найти своё место здесь, поскольку она пока не знает языка и у неё нет здесь знакомых». Фонд Nippon Foundation планирует следить за ситуацией каждого эвакуированного и создать более развитую систему поддержки – например, организовать систему для установления контактов между эвакуированными.



Олена (вторая слева), пригласившая мать (третья слева) эвакуироваться в Японию, и Наталья Мулявка (третья справа), эвакуировавшаяся с двумя малолетними дочерьми. Первый справа – Сасакава Ёхэй, председатель фонда Nippon Foundation; а крайний слева – исполнительный директор Сасакава Дзюмпэй

Фотографии: редакционный отдел Nippon.com

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