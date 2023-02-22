Японские авиалинии разрешат пассажирам решать вопрос об использовании масок на борту самолётов
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Токио, 21 февраля (Jiji Press). Японские авиакомпании позволят каждому пассажиру решать, носить ли маску на рейсах, начиная с 13 марта.
Японская ассоциация регулярных авиалиний, в которую входят местные перевозчики, пересмотрит свои отраслевые рекомендации по мерам борьбы с COVID-19.
Ассоциация вместе со Всеяпонской ассоциацией аэропортов, в которую входят операторы аэропортов, в 2020 году разработала руководящие принципы, в соответствии с которыми авиакомпании просят пассажиров и других лиц носить маски для лица.
Отраслевые рекомендации будут пересмотрены, поскольку 13 марта правительство Японии обновит свои рекомендации по ношению масок.
Новые руководящие принципы правительства будут призывать к дальнейшему использованию масок в переполненных поездах и автобусах, отмечая при этом, что ношение масок необязательно в сверхскоростных поездах синкансэн, скоростных автобусах и других транспортных средствах, где почти все пассажиры сидят.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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