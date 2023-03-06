Российская подводная лодка провела испытания крылатой ракеты в Японском море
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Токио, 3 марта (Jiji Press). Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой видно, как одна из российских подводных лодок проводит испытательный пуск крылатой ракеты «Калибр» из Японского моря.
Видеозапись была отредактирована, и неясно, когда проводились военные учения.
В министерстве сообщили, что ракета, выпущенная с подводной лодки «Петропавловск-Камчатский», поразила цель, установленную в Хабаровске на Дальнем Востоке России, на расстоянии более 1000 километров.
Ракеты «Калибр» использовались Черноморским флотом России во время вторжения в Украину. Ранее Россия уже проводила испытательные пуски этих же ракет в Японском море в апреле и ноябре прошлого года.
Хотя министерство не сообщило, где проводились учения, если ракета способна пролететь более 1000 километров, её дальность действия будет включать Японский архипелаг и военные лагеря США в Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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