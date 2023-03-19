Атаки программ-вымогателей достигли рекордного уровня в Японии в 2022 году

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Токио, 16 марта (Jiji Press). Японская полиция получила 230 сообщений об ущербе от атак программ-вымогателей в 2022 году, что является рекордным показателем, продемонстрировали в четверг данные Национального полицейского агентства.

Атаки, о которых сообщалось в 37 из 47 префектур Японии, включали атаки хакеров, шифровавших данные на компьютерах компаний и других жертв и требовавших деньги в обмен на восстановление данных.

Из 182 случаев, в которых полиция выявила методы атак, в 119 жертвам было предложено заплатить выкуп, чтобы отменить шифрование или не разглашать украденные данные.

Некоторые хакеры выдвигали оба требования одновременно. В некоторых случаях хакеры выдвигали второе требование после того как жертвы связывались с ними, следуя первому требованию.

Национальное полицейское агентство начало собирать данные об атаках программ-вымогателей в апреле 2020 года. В том году было подтверждено только 23 случая, за которыми последовали 146 случаев в 2021 году.

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