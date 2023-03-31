«Новый СНВ способствует стратегической стабильности США и России» - Мацуно

Новости

Токио, 29 марта (Jiji Press) - Новый договор между США и Россией о контроле над вооружениями СНВ способствует стратегической стабильности между двумя странами и представляет собой важный шаг вперед в усилиях по сокращению ядерных вооружений, заявил в среду генеральный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу.

Мацуно сделал этот комментарий после того, как во вторник правительство США объявило о своем решении прекратить обмен данными о ядерном оружии с Россией, что стало ответом на одностороннее приостановление Москвой своего участия в новом договоре СНВ.

Мацуно сказал, что японское правительство будет продолжать внимательно следить за развитием событий.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме