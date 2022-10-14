Глава Минобороны Японии: Северная Корея, похоже, готова к ядерным испытаниям

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Токио, 13 октября (Jiji Press). Министр обороны Японии Хамада Ясукадзу заявил, что Северная Корея, вероятно, провела необходимые приготовления для проведения ядерных испытаний.

Япония будет работать с Южной Кореей и Соединёнными Штатами над усилением бдительности и разведки, сказал он на заседании комитета Палаты советников по иностранным делам и обороне, проведенном в ответ на недавнюю серию запусков баллистических ракет Пхеньяном.

Ранее в тот же день Хамада присутствовал на совместном заседании комитетов Палаты представителей по безопасности, иностранным делам и проблеме похищения Северной Кореей японских граждан несколько десятилетий назад.

Отвечая на вопрос Гэмбы Коитиро из ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии о текущем состоянии ядерных и ракетных разработок Северной Кореи, Хамада сказал, что Северная Корея, как считается, преуспела в разработке ядерных боеголовок меньшего размера, которые могут быть установлены на баллистических ракетах, способных достичь Японии.

Гэмба также спросил Хамаду о разнице между применением средств контрудара, которые японское правительство рассматривает для приобретения, и упреждающими ударами, которые, по мнению некоторых, могут нарушать Конституцию Японии и международное право.

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