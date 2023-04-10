Сеть ресторанов конвейерных суси признала использование продуктов питания с истёкшим сроком годности

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Токио, 8 апреля (Jiji Press). В ресторане, управляемом сетью конвейерных суси Hama-Sushi Co., использовались ингредиенты, срок годности которых истёк и которые должны были быть утилизированы в соответствии с внутренними правилами, сообщила компания-оператор.

Срок использования для употребления в ресторане установлен короче, чем срок годности продуктов, и у людей, которые обедали в ресторане в городе Корияма, префектура Фукусима, северо-восточная Япония, не было зарегистрировано никаких проблем со здоровьем, сообщило подразделение Zensho Holdings Co. 7 апреля.

Использование ингредиентов с истёкшим сроком использования является «действием, отклоняющимся» от внутренних правил, говорится в заявлении Hama-Sushi, опубликованном на веб-сайте компании.

Компания добавила, что ресторан в Корияме подавал некоторые блюда, заменив этикетки с указанием срока годности.

Hama-Sushi планирует обучать сотрудников, чтобы они строго соблюдали внутренние правила.

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