Новый роман Мураками Харуки поступил в продажу в Японии после шестилетнего перерыва

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Токио, 13 апреля (Jiji Press). Первый примерно за шесть лет полнометражный роман известного японского писателя Мураками Харуки появился на прилавках книжных магазинов Японии.

«Город и его ненадёжные стены» (Мати то соно футасикана кабэ) – первый большой роман 74-летнего писателя после «Убийства командора» 2017 года.

Около 70 человек, в основном поклонники его творчества, собрались 12 апреля во флагманском книжном магазине Kinokuniya Co. в оживлённом токийском районе Синдзюку, чтобы дождаться, когда в полночь поступит в продажу новый роман Мураками.

Мураками потратил почти три года на написание 672-страничной книги.

Роман привлёк внимание тем, что его название было очень похоже на название повести, написанной Мураками в прошлом. Повесть появилась в ежемесячном литературном журнале «Бунгакукай» в 1980 году, через год после его дебюта как писателя, но не была оформлена в виде книги.

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