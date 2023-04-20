Бизнес-лидеры G7 открывают переговоры о глобальной экономике
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Токио, 19 апреля (Jiji Press). Бизнес-лидеры стран «Большой семёрки» начали двухдневную встречу в Токио, чтобы обсудить проблемы, стоящие перед мировой экономикой.
Японская федерация бизнеса (Кэйданрэн) вместе с другими участниками планирует совместно призвать к созданию клуба свободной и справедливой торговли и инвестиций, чтобы помочь восстановить международный экономический порядок, потрясённый вторжением России в Украину.
Кэйданрэн, крупнейшее бизнес-лобби в Японии, проводит конференцию бизнес-лидеров «Большой семёрки». Федерация надеется внести свой вклад в переговоры на саммите G-7 в западном городе Хиросима в следующем месяце.
Лидеры деловых кругов обсудят пути достижения устойчивого экономического роста, сохранения единства экономик стран «Большой семёрки», разделяющих общие ценности, и развития сотрудничества с развивающимися странами и странами с формирующейся экономикой Глобального Юга.
20 апреля лидеры составят совместные предложения, которые будут представлены премьер-министру Кисиде Фумио, который будет председательствовать на саммите G-7.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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