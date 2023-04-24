Министры G-7 договорились продолжать поддержку сельского хозяйства Украины
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Миядзаки, 22 апреля (Jiji Press). Министры сельского хозяйства «Большой семёрки» стран с развитой экономикой договорились продолжать поддерживать сельскохозяйственный сектор Украины, который испытывает проблемы после вторжения России.
Соглашение было достигнуто в ходе встречи министров, которая началась в тот же день в городе Миядзаки на юго-западе Японии. К переговорам первого дня, посвящённым мерам по укреплению продовольственной безопасности, в онлайн-формате присоединился министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.
Министр сельского хозяйства Японии Номура Тэцуро, председатель встречи G-7, заявил журналистам, что в Украине многие сельскохозяйственные угодья и сельскохозяйственная инфраструктура были уничтожены Россией. По его словам, он сказал другим участникам встречи, что Япония будет поддерживать послевоенное восстановление Украины, в том числе путем предоставления технологий полива полей.
23 апреля министры сельского хозяйства G-7 продолжили обсуждать пути укрепления продовольственной безопасности, поскольку поставки продовольствия во всем мире дестабилизировались из-за войны в Украине.
После завершения обсуждений 23 апреля министры приняли заявление, направленное на достижение как повышения производительности, так и устойчивости, и составили соответствующие руководящие принципы действий.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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