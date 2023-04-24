Япония начинает работу по дополнительному развёртыванию зенитной системы Patriot на Окинаве

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Токио, 23 апреля (Jiji Press). Министерство обороны Японии начало работы по дополнительному развёртыванию зенитно-ракетной системы Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Воздушных сил самообороны на Окинаве.

Эти меры предпринимаются в связи с тем, что министр обороны Хамада Ясукадзу 22 апреля приказал Силам самообороны подготовиться к уничтожению северокорейских баллистических ракет, которые могут падать на территорию Японии.

«Мы будем согласовывать с местными органами власти и развёртывать систему там, где это необходимо, – сказал представитель Минобороны. – Мы будем тщательно готовиться».

Ожидается, что система PAC-3 будет вскоре развёрнута на островах Сакисима на Окинаве, над которыми могут пролетать северокорейские баллистические ракеты. Острова Мияко и Исигаки являются частью цепи островов Сакисима. В то время как четыре системы PAC-3 уже развёрнуты на главном острове Окинава, на островах Сакисима их пока нет.

Северная Корея заявила, что подготовка к запуску её военного спутника-шпиона будет завершена к концу этого месяца. 19 апреля государственное Корейское центральное информационное агентство страны сообщило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдал приказ о запуске спутника в соответствии с графиком.

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