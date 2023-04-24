G-7 помогут повысить производительность сельского хозяйства для укрепления продовольственной безопасности

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Миядзаки, 23 апреля (Jiji Press). Министры сельского хозяйства «Большой семёрки» стран с развитой экономикой приняли заявление, в котором они обязались продвигать политику, направленную на поддержку роста устойчивой производительности сельского хозяйства, чтобы укрепить продовольственную безопасность, которой угрожают изменение климата и вторжение России в Украину.

В заявлении, опубликованном после двухдневной встречи министров в городе Миядзаки на юго-западе Японии, продолжавшейся до 23 апреля, также говорится: «Мы готовы поддержать восстановление и реконструкцию Украины, в том числе путём обмена нашим опытом, знаниями и умениями в отношении разминирования сельскохозяйственных угодий, а также реконструкцией сельскохозяйственной инфраструктуры, такой как ирригация, склады и предприятия пищевой промышленности, разрушенные Россией».

На встрече министры также составили «План Миядзаки», то есть план действий, в котором излагаются основы политики, которые должны быть реализованы каждой страной в усилиях по достижению устойчивости сельского хозяйства и продовольственных систем, таких как использование существующих внутренних сельскохозяйственных ресурсов, сокращение выбросов парниковых газов и содействие ответственным инвестициям частного сектора.

Министр сельского хозяйства Японии Номура Тэцуро, председательствовавший на встрече, заявил на совместной пресс-конференции, что это заявление и план действий «Большой семёрки» являются «очень важным результатом, который будет иметь значение для продовольственной безопасности». Они будут отражены в дискуссиях на саммите G-7 в западном японском городе Хиросима в мае.

В заявлении министров говорится, что они «глубоко обеспокоены разрушительным воздействием войны (в Украине) на продовольственную безопасность во всем мире».

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