Япония развернёт ЗРК Patriot на двух островах Окинавы

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Токио, 24 апреля (Jiji Press). Япония развернёт зенитно-ракетный комплекс Patriot Advanced Capability-3 на двух островах префектуры Окинава для подготовки к возможным запускам северокорейских баллистических ракет, заявил генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.

Система PAC-3 будет развернута в лагерях Сухопутных сил самообороны на островах Исигаки и Ёнагуни в преф. Окинава. По словам Мацуно, необходимые корректировки с местными органами власти уже внесены.

«Мы полны решимости решительно защищать жизни людей и их покой, мы тесно общаемся с Соединёнными Штатами и Южной Кореей», – заявил Мацуно на пресс-конференции.

«На данный момент из Северной Кореи не поступало сообщений об установлении запретных зон для самолетов и судов», – добавил он.

19 апреля Северная Корея заявила, что её лидер Ким Чен Ын отдал приказ о запуске первого в стране военного разведывательного спутника в установленные сроки. Это заявление вызвало опасения, что под видом запуска спутника будет запущена баллистическая ракета большой дальности.

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