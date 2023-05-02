Вишнёвому дереву экс-премьер-министра Японии Абэ в Москве исполняется 10 лет
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Москва (Jiji Press). 29 апреля исполнилось десять лет со дня, когда покойный бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо посадил саженец вишни в Москве в надежде на развитие японо-российских связей, которые сейчас, похоже, в худшем состоянии чем прежде.
Вишнёвое дерево было посажено Абэ в японском саду ботанического сада Российской академии наук 30 апреля 2013 года во время его официального визита в Россию. Саженец, который в то время был ростом со взрослого человека, сейчас вырос более чем вдвое.
В отличие от вишнёвого дерева, отношения между Токио и Москвой перестали развиваться и вместо этого ухудшаются из-за вторжения России в Украину, которое началось в феврале 2022 года.
По словам сотрудника сада, недавняя тёплая погода в Москве привела к тому, что вишнёвое дерево, посаженное в том же саду в 1986 году отцом Абэ, бывшим министром иностранных дел Абэ Синтаро, зацвело раньше обычного, 22 апреля.
Вишнёвое дерево младшего Абэ, расположенное напротив, через пешеходную дорожку, начало цвести на следующий день. Цветение продолжалось пять дней.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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