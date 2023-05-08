11-летняя японка готовится к восхождению на Килиманджаро
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Кофу, преф. Яманаси, 7 мая (Jiji Press). Банно Рэй, 11-летняя японская девочка, готовится покорить гору Килиманджаро, высочайшую вершину Африки.
По словам юной альпинистки, проживающей в Кофу, префектура Яманаси, восхождение на гору высотой 5895 метров в Танзании – это то, о чем она всегда мечтала. Рэй и её мать надеются отправиться в Африку уже этим летом, если им удастся собрать средства на поездку.
В Яманаси находится гора Фудзи и некоторые другие высочайшие горы в Японии. Рэй полюбила горы, когда в возрасте 4 лет приняла участие в местных соревнованиях по альпинизму.
Она начала заниматься скалолазанием уже на обратном пути из детского сада, и прошла 43-километровый траверс вдоль горного хребта Яцугатакэ, который охватывает префектуры Яманаси и Нагано, в возрасте 7 лет.
Рэй всегда говорит, что горы для нее «как парк». Наслаждение видами и едой после подъёма на вершину – самое привлекательное в альпинизме для этой ученицы 6 класса начальной школы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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