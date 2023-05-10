Четверо молодых людей арестованы после ограбления часового магазина в токийском районе Гиндза
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Токио, 9 мая (Jiji Press). Четыре человека, арестованные 8 мая после ограбления магазина роскошных часов в престижном токийском районе Гиндза, являются юношами 16-19 лет, сообщили источники в полиции.
Согласно источникам в отделе по делам несовершеннолетних столичного департамента полиции Токио, эти четверо, включая 18-летнего старшеклассника, были арестованы по подозрению в проникновении в жилище. Все, кроме старшеклассника, признали обвинения в ограблении.
Недалеко от места задержания было изъято нечто похожее на черную сумку, в которой находилось около 30 наручных часов.
По данным столичного департамента полиции, преступление произошло около 18:20 6 мая, когда три человека в белых масках вошли в часовой магазин, разбили витрины чем-то вроде лома и унесли более 100 часов люксовых брендов. Продавцу магазина пригрозили убить его ножом, если он не ляжет на пол.
Полиция считает, что по делу проходят как минимум пятеро подозреваемых, поскольку они получили сообщение от свидетеля о том, что в белом минивэне, использовавшемся в качестве автомобиля для побега, ждали ещё два человека.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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