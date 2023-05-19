Кисида и Сунак договорились рассмотреть возможность защиты Силами самообороны Японии британских военных объектов

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Сато Ёсия

Хиросима, 18 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и его британский коллега Риши Сунак договорились рассмотреть план создания структуры, в рамках которой Силы самообороны Японии будут защищать британские военные объекты, такие как военные корабли и самолёты.

Кисида и Сунак подписали новое Хиросимское соглашение о двустороннем сотрудничестве в области экономики, безопасности и технологий, включая этот план, на встрече в Хиросиме перед трёхдневным саммитом «Большой семёрки» крупнейших демократий, который начнётся 19 мая.

У Японии уже есть механизмы защиты объектов с США и Австралией.

Это соглашение также включает в себя план Великобритании снова развернуть авианосную ударную группу в Индо-Тихоокеанском регионе. В заявлении британского правительства говорится, что развёртывание состоится в 2025 году.

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