Кисида и Сунак договорились рассмотреть возможность защиты Силами самообороны Японии британских военных объектов
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Сато Ёсия
Хиросима, 18 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и его британский коллега Риши Сунак договорились рассмотреть план создания структуры, в рамках которой Силы самообороны Японии будут защищать британские военные объекты, такие как военные корабли и самолёты.
Кисида и Сунак подписали новое Хиросимское соглашение о двустороннем сотрудничестве в области экономики, безопасности и технологий, включая этот план, на встрече в Хиросиме перед трёхдневным саммитом «Большой семёрки» крупнейших демократий, который начнётся 19 мая.
У Японии уже есть механизмы защиты объектов с США и Австралией.
Это соглашение также включает в себя план Великобритании снова развернуть авианосную ударную группу в Индо-Тихоокеанском регионе. В заявлении британского правительства говорится, что развёртывание состоится в 2025 году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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