В Японии обсуждают способы улучшения условий работы учителей
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Токио, 22 мая (Jiji Press). Министр образования Японии Нагаока Кэйко обратилась к правительственной комиссии с просьбой рассмотреть способы улучшения условий труда учителей, стремясь обеспечить приток талантливых кадров.
Ожидается, что Центральный совет по образованию, который консультирует министра образования, будет добиваться лучшего обращения с учителями государственных школ, пересмотрев действующую систему, в соответствии с которой вместо оплаты сверхурочной работы предоставляется единообразное пособие, эквивалентное 4 процентам их месячной заработной платы, согласно с соответствующим законом.
Ранее в этом месяце правящая Либерально-демократическая партия подготовила рекомендацию о повышении этой доли с 4% до 10% и более после того, как ряд учителей заявили, что им недоплачивают за их работу.
Совет также обсудит, как сократить ненормированный рабочий день учителей, чтобы защитить их здоровье.
«Мы должны полностью признать тот факт, что многие учителя по-прежнему работают сверхурочно», – заявила Нагаока на общем собрании комиссии, подчеркнув необходимость реформ в стиле работы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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