[Видео] В Киото впервые за четыре года проводится праздник Мифунэ
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21 мая впервые за четыре года на реке Кацура в районе Укё города Киото прошёл праздник Мифунэ. Актриса Мидзуки Ариса, которая в апреле была назначена председателем Ассоциации продвижения искусства и культуры святилища Курумадзаки, исполнила оги-нагаси, ритуал бросания веера в воду реки. [Пресс-видеоцентр Jiji]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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