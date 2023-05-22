[Видео] В Киото впервые за четыре года проводится праздник Мифунэ

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21 мая впервые за четыре года на реке Кацура в районе Укё города Киото прошёл праздник Мифунэ. Актриса Мидзуки Ариса, которая в апреле была назначена председателем Ассоциации продвижения искусства и культуры святилища Курумадзаки, исполнила оги-нагаси, ритуал бросания веера в воду реки. [Пресс-видеоцентр Jiji]

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