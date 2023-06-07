Правящий блок Японии с осторожностью относится к пересмотру закона о сексуальном насилии над детьми
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Токио, 6 июня (Jiji Press). Правящая коалиция Японии проявляет осторожность в отношении пересмотра закона, предложенного оппозиционной партией для предотвращения сексуального насилия над детьми в связи с предполагаемыми случаями, связанными с покойным поп-магнатом Джонни Китагавой.
Основная оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии стремится пересмотреть закон о предотвращении жестокого обращения с детьми, но правящая Либерально-демократическая партия и её партнёр по коалиции Комэйто по-прежнему не хотят этого делать.
Пока неясно, будет ли закон пересмотрен во время текущей парламентской сессии, которая должна закончиться 21 июня.
Утверждения о сексуальном насилии Китагавы над молодыми мальчиками в его агентстве талантов Johnny & Associates Inc. недавно всплыли на поверхность после документального фильма о нем британской телерадиовещательной компанией BBC и жалоб бывших сотрудников агентства.
Общественное давление на Johnny & Associates усилилось с целью прояснить факты, лежащие в основе обвинений, в то время как росла критика из-за отсутствия прозрачности, в результате чего агентство принесло извинения и пообещало, что группа сторонних экспертов обсудит меры по предотвращению таких случаев.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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