На скоростных поездах синкансэн и других железнодорожных линиях будут в обязательном порядке установлены камеры видеонаблюдения

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Токио, 13 июня (Jiji Press). Министерство транспорта Японии планирует потребовать установки камер видеонаблюдения в поездах синкансэн и на других линиях.

По словам информированных источников, камеры видеонаблюдения должны быть установлены в новых вагонах поездов на линиях с большой загруженностью в столичных районах Токио, в Осаке и Нагое, а также в новых вагонах на всех линиях сверхскоростного пассажирского экспресса синкансэн.

План, который министерство надеется вскоре представить экспертной группе, будет реализован путём пересмотра постановления, связанного с законом о железнодорожном бизнесе. По словам источников, пересмотр будет внесен до конца года, если правительство достигнет соглашения с железнодорожными операторами.

Согласно плану, операторы должны будут записывать данные с камер видеонаблюдения. Правительство не будет добиваться использования других функций камер в свете финансовой нагрузки на операторов и других факторов.

Министерство рассматривало возможность сделать камеры видеонаблюдения обязательными для всех новых вагонов поездов после нападений на пассажиров поездов Odakyu Electric Railway Co. и Keio Corp. в 2021 году.

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