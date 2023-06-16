Камеры видеонаблюдения станут обязательными на многих линиях железных дорог с сентября

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Токио, 15 июня (Jiji Press). Министерство транспорта Японии приняло решение сделать обязательной установку камер видеонаблюдения на всех новых сверхскоростных поездах синкансэн и других новых поездах на многих оживлённых линиях уже с сентября.

Железнодорожные операторы будут обязаны установить камеры видеонаблюдения в новых вагонах поездов на всех линиях синкансэн и других линиях с высокой загруженностью, в основном в районах Большого Токио, Осаки и Нагои.

Министерство приняло такое решение на своём заседании 15 июня, получив согласие от железнодорожных операторов. По словам официальных лиц, соответствующие постановления будут пересмотрены уже в сентябре после периода общественного обсуждения.

Этот шаг был предпринят после нападений на пассажиров поездов Odakyu Electric Railway Co. и Keio Corp. в 2021 году.

Первоначально министерство рассматривало возможность сделать камеры видеонаблюдения обязательными для всех новых вагонов поездов, но некоторые эксперты и операторы поездов выразили несогласие с этой идеей.

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