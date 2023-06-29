Для привлечения иностранных туристов реконструируют парк возле императорского дворца
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Токио, 28 июня (Jiji Press). Министерство окружающей среды Японии планирует обновить сад Китаномару к северу от императорского дворца в центре Токио, чтобы привлечь больше иностранных посетителей.
По словам представителя министерства, парк представляет собой «зелёную зону с богатой историей и культурой в самом сердце Токио». «Мы надеемся превратить (парк) в крупную туристическую достопримечательность».
Парк площадью 19 гектаров стал частью национального сада Кокё гайэн, окружающего дворец, в 1969 году и в настоящее время находится в ведении министерства. Скамейки и другие парковые сооружения, установленные более 40 лет назад, нуждаются в обновлении.
Министерство планирует добавить описания на иностранных языках, включая английский и китайский, на вывесках в парке, а также рассмотрит возможность установки пандусов для инвалидных колясок и других объектов, чтобы сделать парк более доступным для всех посетителей.
Министерство также планирует разделить парк на зоны по темам, таким как лес и культура, чтобы в полной мере использовать существующие объекты в парке, включая зал «Ниппон Будокан» и Музей науки.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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