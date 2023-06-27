Японские фирмы опасаются использования учащимися искусственного интеллекта в заявлениях о приеме на работу: опрос Jiji

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Токио, 26 июня (Jiji Press). В Японии компании обеспокоены тем, что студенты используют генеративный искусственный интеллект при подаче заявлений о приёме на работу, как показал опрос Jiji Press.

«Точно определить личности студентов из их заявлений о приёме на работу, созданных с помощью генеративного ИИ, будет сложно», – сказал представитель крупной транспортной компании.

Анкетирование охватило около 60 крупных японских компаний, ответы поступили от 38 из них по состоянию на 14 июня.

Девять из 38 ответили, что они «в целом отрицательно» относятся к использованию генеративного ИИ в заявлениях о приёме на работу. Одна из них, East Japan Railway Co. (JR East), сказала: «Мы хотим, чтобы студенты выражали свои мысли о нашей компании своими словами». Оператор круглосуточного магазина Lawson Inc. заявил, что надеется оценить особые характеристики и качества претендентов.

«Принятие решений о приёме на работу или отказе на основе материалов, не отражающих мысли студентов, не принесет пользы ни компаниям, ни соискателям», – заявил представитель производственной компании.

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