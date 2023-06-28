Рекомендации для школ в Японии призывают к ограниченному использованию генеративного искусственного интеллекта
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Токио, 27 июня (Jiji Press). Руководящие принципы министерства образования Японии по использованию генеративного искусственного интеллекта в начальных, неполных средних и старших классах призывают к ограниченному использованию таких инструментов ИИ в настоящее время.
Министерство планирует выпустить руководящие принципы в июле.
Согласно проекту, в руководящих принципах будет отмечено, что важно сознательно развивать способность использовать инструменты ИИ, а также указаны риски, такие как распространение дезинформации и утечка личной информации.
В руководящих принципах будет подчёркнуто, что стоит начинать с ограниченного использования, и добавлено, что такие инструменты должны быть сначала приняты на экспериментальной основе в школах, которые могут принять достаточные меры предосторожности.
Будут перечислены примеры ненадлежащего использования инструментов генеративного ИИ, такие как использование инструментов для регулярных тестов, отправка эссе, полностью созданных с помощью таких инструментов, разрешение учащимся использовать инструменты с самого начала при написании стихов, разрешение учащимся использовать инструменты для исследований на определённые темы ранее использования учебников и применение только таких инструментов для оценки обучения учащихся.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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