Количество иностранных посетителей Японии за январь-июнь превысило 10 миллионов
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Токио, 19 июля (Jiji Press). Число посетителей Японии в январе-июне выросло примерно в 21 раз по сравнению с прошлым годом и превысило 10 миллионов человек, как показали правительственные оценки.
По оценкам Японской национальной туристической организации, в первой половине 2023 года страну посетило 10 712 000 человек, что составляет 64,4% от допандемического уровня четырьмя годами ранее.
Резкое ослабление японским правительством пограничных мер в связи с COVID-19 прошлой осенью и последующая их отмена в конце апреля способствовали резкому увеличению числа посетителей, особенно из Восточной Азии и США.
Также за восстановлением потока туристов стояло ослабление йены по отношению к доллару и другим основным валютам.
Только в июне количество посетителей увеличилось в 17 раз по сравнению с прошлым годом до 2 073 300 человек, превысив 2 миллиона в месяц впервые после резкого падения, вызванного пандемией, и восстановилось до 72 процентов от допандемического уровня.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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