Япония стремится принимать больше иностранных туристов, но сталкивается с проблемами

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Токио, 24 июля (Jiji Press). Число посетителей Японии в первой половине этого года восстановилось до более чем 60% от уровня, существовавшего до пандемии COVID-19, что свидетельствует о прогрессе страны в её ориентации на туризм. Однако Япония сталкивается со многими проблемами, включая серьёзную нехватку рабочей силы в гостиничном бизнесе.

«Наконец-то мы выбрались из длинного туннеля COVID-19, и становится очевидным восстановление спроса на международные рейсы», – заявил журналистам в среду Иноуэ Синъити, президент и главный исполнительный директор All Nippon Airways.

Ожидается, что количество международных рейсов, выполняемых японской авиакомпанией, восстановится примерно до 70% от допандемического уровня в конце этого месяца.

19 июля международный аэропорт Ханэда в Токио вновь открыл терминал для международных рейсов в Терминале-2 после того, как этот отдел был закрыт примерно на три года из-за пандемии.

В последнее время стало устойчивым потребление, связанное с туризмом. Благодаря ослаблению йены выросли продажи товаров беспошлинной торговли. «Средние расходы клиентов в два раза превышают уровень до пандемии», – сказал представитель оператора универмага, добавив, что дорогие товары разлетаются с полок.

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