Расходы семей во время летних отпусков в Японии превышают 70 000 йен

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Токио, 20 июля (Jiji Press). Как показал проведенный 20 июля опрос, средние расходы японских домохозяйств на летние отпуска в этом году впервые за пять лет превысил 70 000 йен.

Средний бюджет на путешествия и другие мероприятия вырос на 4036 йен по сравнению с прошлым годом до 72 668 йен, согласно опросу Meiji Yasuda Life Insurance Co.

«Это будет лето траты денег», – прогнозирует компания, отмечая, что это первый период летних каникул с момента понижения статуса COVID-19 до более низкой категории риска в соответствии с законом о контроле за инфекционными заболеваниями в мае.

В онлайн-опросе приняли участие 1120 человек в возрасте от 20 до 50 лет.

Из них 186 заявили, что их домохозяйства планируют увеличить расходы на летний отдых по сравнению с прошлым годом.

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