Расходы семей во время летних отпусков в Японии превышают 70 000 йен
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 20 июля (Jiji Press). Как показал проведенный 20 июля опрос, средние расходы японских домохозяйств на летние отпуска в этом году впервые за пять лет превысил 70 000 йен.
Средний бюджет на путешествия и другие мероприятия вырос на 4036 йен по сравнению с прошлым годом до 72 668 йен, согласно опросу Meiji Yasuda Life Insurance Co.
«Это будет лето траты денег», – прогнозирует компания, отмечая, что это первый период летних каникул с момента понижения статуса COVID-19 до более низкой категории риска в соответствии с законом о контроле за инфекционными заболеваниями в мае.
В онлайн-опросе приняли участие 1120 человек в возрасте от 20 до 50 лет.
Из них 186 заявили, что их домохозяйства планируют увеличить расходы на летний отдых по сравнению с прошлым годом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Что больше всего не нравится туристам в Японии? Результаты опроса
- Въездной туризм в марте: в Японию за месяц въехало 1,81 млн иностранцев, восстановление до 66% от уровня, существовавшего до пандемии
- Иностранцам в Японии нравятся сезонные пейзажи и не нравятся высокие цены: данные опроса о желании приехать в Японию
- Восхождение на гору Фудзи в 2021 году: на гору поднялось 78 500 человек, на две трети меньше, чем до эпидемии
- Гору Фудзи откроют для восхождений после двухлетнего перерыва
- Сезон восхождения на гору Фудзи: 70% выбирают маршрут Ёсида