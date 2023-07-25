Японские ритейлеры стремятся увеличить спрос на угря в «День Быка»

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Токио, 25 июля (Jiji Press). Универмаги и супермаркеты в Японии с энтузиазмом работают над удовлетворением спроса на жареного угря – деликатес, которым японцы традиционно лакомятся в День Быка в середине лета для восстановления сил.

«Многие потребители рады потратиться в этот особый день», – сказал представитель универмага, хотя рост цен, как правило, делает людей экономными. В этом году День Быка в середине лета выпадает на ближайшее воскресенье.

Ритейлеры предлагают как дорогие продукты, в том числе приготовленные известными ресторанами, так и инновационные товары для потребителей, заботящихся о цене.

Магазин Daimaru в Токио, принадлежащий Daimaru Matsuzakaya Department Stores Co., предлагает упакованное бэнто с угрём и японской говядиной курогэ вагю по цене 3240 йен, а также бэнто с ростбифом и угрём по цене 3402 йены.

Флагманский универмаг Seibu Ikebukuro компании Sogo & Seibu Co. в Токио увеличил количество продаваемых им дорогих продуктов из угря примерно на 10% по сравнению с предыдущим годом. Среди них блюдо из угря, приготовленное в традиционном ресторане Nodaiwa.

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